Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах Под Пермью затопило улицы из-за прорыва чугунного водопровода

В деревне Кондратово улицы ушли под воду из-за коммунальной аварии в Перми, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что потоп произошел из-за прорыва чугунного водопровода на улице Василия Каменского.

По информации издания, в результате аварии в пяти районах города упало давление — несколько домов остались без водоснабжения. Также потоп добрался до улиц села Кондратово, добавили журналисты.

Ранее в Ростове-на-Дону без отопления остались 39 многоквартирных домов. По информации источников, тепло перестали подавать из-за аварии на городской котельной. Причиной неполадок стал скачок напряжения в теплопункте, из-за которого произошел прорыв трубы на улице Дебальцевской.

До этого в поселке Новый Ургал Хабаровского края произошла авария на коммунальных сетях, в результате которой была ограничена подача холодного и горячего водоснабжения, а также тепла. В итоге температура в квартирах упала до плюс семи градусов. При этом в ночные часы столбики термометров опускаются до минус 40 градусов.

До этого в Кушве Свердловской области ликвидировали последствия крупной аварии на котельной «Рудничная», из-за которой без отопления остались почти 300 домов. Подача тепла прекратилась из-за прорыва на теплотрассе.