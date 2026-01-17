Только сварить картошку: рулет с сельдью и копчёной икорной пастой — просто, красиво и очень вкусно

Этот рулет готовится быстро, выглядит эффектно и отлично подходит как для праздника, так и для обычного ужина. Никаких сложных ингредиентов — всё простое и привычное, а результат получается аккуратным и насыщенным по вкусу. Формируется рулет на пищевой плёнке, легко сворачивается и хорошо держит форму при нарезке.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт., сельдь слабосолёная (филе) — 200 г, копчёная икорная паста — 120–150 г, красный лук — 1 шт., сливочный сыр или мягкий творог — 100 г, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление: картофель отвариваем или готовим на пару, полностью остужаем и натираем на крупной тёрке. Красный лук нарезаем очень мелко, сельдь режем небольшими кубиками. На рабочую поверхность расстилаем пищевую плёнку. Равномерно распределяем слой картофеля, слегка уплотняя его. Сверху тонким слоем наносим сливочный сыр, затем выкладываем сельдь и лук. Поверх распределяем копчёную икорную пасту, при желании добавляем немного перца и зелени. С помощью плёнки аккуратно сворачиваем всё в плотный рулет, хорошо подтягивая края. Убираем в холодильник минимум на 1–2 часа для стабилизации. Перед подачей снимаем плёнку, нарезаем острым ножом и подаём к столу.

