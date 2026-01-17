Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 08:45

Только сварить картошку: рулет с сельдью и копчёной икорной пастой — просто, красиво и очень вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рулет готовится быстро, выглядит эффектно и отлично подходит как для праздника, так и для обычного ужина. Никаких сложных ингредиентов — всё простое и привычное, а результат получается аккуратным и насыщенным по вкусу. Формируется рулет на пищевой плёнке, легко сворачивается и хорошо держит форму при нарезке.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт., сельдь слабосолёная (филе) — 200 г, копчёная икорная паста — 120–150 г, красный лук — 1 шт., сливочный сыр или мягкий творог — 100 г, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление: картофель отвариваем или готовим на пару, полностью остужаем и натираем на крупной тёрке. Красный лук нарезаем очень мелко, сельдь режем небольшими кубиками. На рабочую поверхность расстилаем пищевую плёнку. Равномерно распределяем слой картофеля, слегка уплотняя его. Сверху тонким слоем наносим сливочный сыр, затем выкладываем сельдь и лук. Поверх распределяем копчёную икорную пасту, при желании добавляем немного перца и зелени. С помощью плёнки аккуратно сворачиваем всё в плотный рулет, хорошо подтягивая края. Убираем в холодильник минимум на 1–2 часа для стабилизации. Перед подачей снимаем плёнку, нарезаем острым ножом и подаём к столу.

Ранее мы делились рецептом улетного салата с сельдью. Он очень простой, а исчезает первым.

Проверено редакцией
Читайте также
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Общество
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Общество
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Делали салат на Новый год и теперь не можем остановиться: салат «Блондинка» с жареной картошкой
Общество
Делали салат на Новый год и теперь не можем остановиться: салат «Блондинка» с жареной картошкой
Антрекоты с картофелем дофинуаз — изысканное и сытное горячее: готовлю для особых случаев
Общество
Антрекоты с картофелем дофинуаз — изысканное и сытное горячее: готовлю для особых случаев
картошка
картофель
селедка
простой рецепт
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое россиян похитили 132 млн рублей на схеме с поставками авто из Японии
Плохой ремонт машины едва не стоил автомеханику жизни
Китай отработал «обезглавливание» Тайваня по примеру операции против Мадуро
Цены на один вид деликатеса рухнули в России до минимума
Марина Влади передала тайный архив Высоцкого с одним условием
Беженец из ДНР рассказал о вынужденных захоронениях под обстрелами ВСУ
Украинский бездомный на минуту зашел в ТЦК и попал в ВСУ
Российские солдаты придумали, как воздействовать на моральный дух ВСУ
18 января — Крещенский сочельник: традиции «Голодного вечера»
Юрист раскрыл, что теперь грозит при недопуске газовиков в дом
Ребенок прилип языком к качелям в мороз: первая помощь за минуту
В Госдуме объяснили скорые изменения в сфере оплаты ЖКХ
Во Франции раскрыли, кого отправляют на Украину под видом волонтеров
Россиянину пришлось откапывать автомобиль из-под пятиметрового сугроба
Бригаде ВСУ отказали в экстренной помощи с БПЛА под Сумами
Запекаем картошку по-деревенски с пармезаном: секреты золотистой корочки
Как подготовиться к крещенским купаниям: полная инструкция для новичков
Ранимая чешская оппозиция обиделась на нового главу МИД
Маньяк-аниматор из России сделал жуткое признание в других убийствах на Гоа
Еще один аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.