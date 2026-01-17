На Украине заговорили об отправке ВСУ на защиту Гренландии «Страна.ua»: Дания не сможет потребовать отправки ВСУ на защиту Гренландии

Дания не сможет потребовать от Украины отправить подразделения ВСУ на защиту Гренландии, поскольку по договору с Копенгагеном у Киева нет военных обязательств, пишет украинское издание «Страна.ua». По его информации, соглашение о безопасности между странами почти полностью состоит из обязательств скандинавского государства по укреплению обороны партнера.

Если прочитать само соглашение о безопасности, то в нем нет никаких военных обязательств Украины перед Данией. На 90% соглашение состоит из обязательств Дании перед Украиной, — говорится в материале.

Согласно документу, Копенгаген обязуется предоставлять военную помощь, включая поставки оружия, обучение пилотов F-16 и финансовую поддержку на сумму не менее €8,5 млрд до 2028 года. Киев же, пишут журналисты, обязан лишь продолжать реформы в сфере государственного управления.

Издание подчеркивает, что, если США попытаются аннексировать Гренландию, то Копенгаген сможет лишь потребовать от Украины «еще более решительно проводить антикоррупционные реформы». Единственным государством, включившим в аналогичное соглашение пункт о возможной военной поддержке со стороны Украины, является Великобритания.

Ранее замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер назвал Данию «крошечной страной», которая не способна защитить или контролировать Гренландию. Он отметил, что остров имеет ключевое значение для национальной безопасности США.