Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 13:21

В Белом доме заявили о неспособности «крошечной страны» защитить Гренландию

Замглавы Белого дома Миллер: Дания не сможет защитить Гренландию

Стивен Миллер Стивен Миллер Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер назвал Данию «крошечной страной», которая не способна защитить или контролировать Гренландию. В эфире телеканала Fox News он отметил, что остров имеет ключевое значение для национальной безопасности США.

Дания — крошечная страна с крошечной экономикой и крошечной армией. Они не могут защитить Гренландию. Они не могут контролировать территорию Гренландии, — сказал Миллер.

Чиновник подчеркнул, что ключевое значение приобретает возможность контролировать пути навигации в Арктике. По его словам, противники Вашингтона тратят много ресурсов на этом направлении.

Ранее новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз в случае силового сценария в Гренландии, вероятнее всего, в очередной раз покажет слабость и непринципиальность. По его словам, такая позиция серьезно подрывает декларируемые принципы, демонстрируя несоответствие между риторикой и действиями.

До этого сообщалось, что европейские страны не готовы открыто противостоять заявлениям лидера США Дональда Трампа о Гренландии из-за зависимости в вопросах безопасности Украины. По информации источника, эта позиция влияет на тон публичных заявлений европейских лидеров.

Гренландия
Дания
Белый дом
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У бывшего мэра Сочи изъяли бриллиант стоимостью 3,5 млн рублей
Ученые назвали категорию пациентов, которые рискуют умереть от ковида
В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии
Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году
Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса
Названы пять признаков испорченной еды из доставки
Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео
Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение
Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким
Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
В России утвердили время ожидания скорой помощи
Схема Долиной начала работать в России по-новому
Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт
«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким
В Италии арестовали побывавший в России сухогруз
«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого
Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки
Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы
Заслуженная артистка РФ Ненашева попала в больницу
Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.