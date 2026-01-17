В Белом доме заявили о неспособности «крошечной страны» защитить Гренландию Замглавы Белого дома Миллер: Дания не сможет защитить Гренландию

Замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер назвал Данию «крошечной страной», которая не способна защитить или контролировать Гренландию. В эфире телеканала Fox News он отметил, что остров имеет ключевое значение для национальной безопасности США.

Дания — крошечная страна с крошечной экономикой и крошечной армией. Они не могут защитить Гренландию. Они не могут контролировать территорию Гренландии, — сказал Миллер.

Чиновник подчеркнул, что ключевое значение приобретает возможность контролировать пути навигации в Арктике. По его словам, противники Вашингтона тратят много ресурсов на этом направлении.

Ранее новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз в случае силового сценария в Гренландии, вероятнее всего, в очередной раз покажет слабость и непринципиальность. По его словам, такая позиция серьезно подрывает декларируемые принципы, демонстрируя несоответствие между риторикой и действиями.

До этого сообщалось, что европейские страны не готовы открыто противостоять заявлениям лидера США Дональда Трампа о Гренландии из-за зависимости в вопросах безопасности Украины. По информации источника, эта позиция влияет на тон публичных заявлений европейских лидеров.