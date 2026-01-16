Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 12:55

«Очень некрасиво»: в ОБСЕ о способности ЕС ответить на захват Гренландии

Полянский: Евросоюз вновь покажет свою слабость в случае захвата Гренландии

Евросоюз в случае силового сценария в Гренландии, вероятнее всего, в очередной раз продемонстрирует свою слабость и непринципиальность, заявил РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, такая позиция серьезно подрывает декларируемые Брюсселем принципы, демонстрируя несоответствие между риторикой и реальными действиями.

Выглядит это, конечно, очень некрасиво и сильно подрывает европейские утверждения о принципах, потому что такие вещи недопустимы. <...> Скорее всего, он (Евросоюз — NEWS.ru) в очередной раз продемонстрирует свою слабость и непринципиальность, — сказал дипломат.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что РФ не имеет никаких территориальных притязаний на Гренландию. Так он отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о том, что если Вашингтон не «займет» остров, то это сделают Москва или Пекин.

До этого сообщалось, что европейские страны не готовы открыто противостоять заявлениям лидера США о Гренландии из-за зависимости в вопросах безопасности Украины. По информации источника, эта позиция влияет на тон публичных заявлений европейских лидеров.

