Водителю Porsche предъявили обвинение после задержания со стрельбой СК предъявил обвинение водителю Porsche, которого задержали в Балашихе

Водителю Porsche, который в подмосковной Балашихе проигнорировал требования сотрудников ДПС и попытался скрыться, предъявили обвинения, передает пресс-служба регионального СК. Сотрудникам ДПС пришлось применять табельное оружие при его задержании. Оказалось, что мужчина находился за рулем будучи лишенным водительских прав.

47-летнему мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества, — сказано в сообщении.

