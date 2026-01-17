Бывший капитан сборной России по футболу покорил «Полюс холода» Футболист Смертин финишировал на самом холодном марафоне мира

Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин успешно финишировал на экстремальном марафоне «Полюс холода» в Оймяконе. В своем Telegram-канале отметивший 50-летие спортсмен рассказал, что преодолел дистанцию в 50 километров в условиях аномального мороза и занял первое место в своей возрастной категории.

В условиях мороза — считаю итог достойный. Этот старт для меня — не рекорд сезона. Это часть пути, желание увидеть другую грань своих возможностей, — поделился он впечатлениями.

Профессиональная карьера Смертина включает 55 матчей за национальную сборную России, а также выступления за московские «Локомотив» и «Динамо», английские «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». Завершив карьеру в большом футболе, он продолжает пробовать себя в разных дисциплинах: от пляжного футбола до экстремальных марафонов в суровых климатических зонах. До этого он поучаствовал в забеге в пустыне Сахара.

Ранее в якутском городе Покровск зафиксировали самую холодную погоду на Земле. Как сообщили в Гидрометцентре, столбики термометров там опустились до минус 51,7 градуса.