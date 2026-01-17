Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 12:30

Увидела рецепт и подумала: «Намешали всё подряд», а салат оказался огонь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Увидела рецепт и подумала: «Намешали всё подряд», а салат оказался огонь. Иногда рецепты выглядят так, что рука не тянется готовить: грибы, курица, ананасы, киви — кажется, что ничего не сочетается. Я тоже так подумала. Но решила попробовать… и зря сомневалась. Салат получился яркий, нежный и очень гармоничный — теперь часто готовлю его к праздникам и просто «на выходные».

Ингредиенты: шампиньоны — 300 г, куриное филе — 300 г, сметана — 150 г, твёрдый сыр — 100 г, яйца — 3 шт., консервированные ананасы — 1 небольшая банка, киви — 1 шт., лук — 1 шт., майонез — по вкусу.

Приготовление: грибы и лук нарезаем и обжариваем на сковороде в сметане до мягкости. Даём полностью остыть и выкладываем первым слоем в салатник. Куриное филе отвариваем в подсоленной воде, остужаем, нарезаем небольшими кусочками и распределяем поверх грибов. Слегка смазываем майонезом. Яйца отвариваем, натираем на крупной тёрке или мелко нарезаем, выкладываем следующим слоем и снова тонко покрываем майонезом. Сверху распределяем ананасы, нарезанные мелкими кубиками, и ещё раз слегка смазываем. Завершающий слой — тёртый сыр. Украшаем салат ломтиками киви и убираем в холодильник на час, чтобы вкусы «подружились».

Ольга Шмырева
О. Шмырева
