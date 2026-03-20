20 марта 2026 в 07:59

Россия попала в число лидеров по доступности популярного овоща

РИА Новости: Россия попала в тройку лидеров в G20 по доступности картофеля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия заняла третье место среди государств «Большой двадцатки» по доступности картофеля, уступив лишь Индии и Турции, пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные. Аналитики связывают это с высокой конкуренцией на внутреннем рынке и цикличностью производства, которая не дает ценам взлететь.

В России килограмм «второго хлеба» стоит в среднем 52,1 рубля. Меньше платят только в Индии (30,3 рубля) и Турции (45,9 рубля). Примечательно, что даже Китай, который занимает четвертое место, обошел Россию по цене: там килограмм стоит почти 60 рублей.

Картофель в России остается социально значимым продуктом с высокой конкуренцией и ограниченной маржой, а чувствительный к цене спрос не позволяет производителям и ретейлу существенно повышать стоимость, — указано в публикации.

Кроме того, в урожайные годы рынок сталкивается с перепроизводством, что автоматически давит на цены вниз. Совсем иная картина наблюдается в странах Запада и Азии.

Так, в США, Канаде, Австралии и Японии картофель стоит в разы дороже, приближаясь к 200--300 рублям за килограмм. Там высокая цена обусловлена дороговизной труда и земли, а также предпочтениями потребителей, готовых платить за мытый и фасованный продукт. Самой дорогой картошка оказалась в Южной Корее — 281 рубль за кило, что почти в пять с половиной раз выше, чем в России.

Ранее сообщалось, что молочные продукты с заменителями натурального жира подорожают в мае 2026 года. Доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко связала это с тем, что с 1 мая такая продукция лишится льготы по НДС.

картофель
цены
G20
лидеры
