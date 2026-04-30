Песков рассказал, пригласил ли Путин Трампа на парад 9 Мая в Москве

Песков: Путин не приглашал Трампа на парад 9 Мая в Москве

Президент РФ Владимир Путин не приглашал американского коллегу Дональда Трампа на парад Победы 9 мая в Москве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Телефонный разговор глав государств состоялся накануне, 29 апреля. Лидеры общались в течение полутора часов, пишет РИА Новости.

Нет, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и глава Белого дома в ходе телефонного разговора направили президенту Украины Владимиру Зеленскому и всему миру четкий сигнал. По словам западных журналистов, одним из свидетельств готовности Москвы к урегулированию украинского конфликта стала инициатива о перемирии на 9 Мая, последовавшая за предыдущим пасхальным прекращением огня.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует встречу с президентом России во время своей поездки в Москву по случаю празднования Дня Победы. Также источник в дипломатических кругах Польши рассказал, что Фицо, вероятно, отправится в Москву на автомобиле.

