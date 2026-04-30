Жителя Петербурга задержали по подозрению в оправдании терроризма

В Санкт-Петербурге полиция задержала 53-летнего местного жителя Пушкинского района по подозрению в оправдании терроризма, пишет Петербург2 со ссылкой на СК России. Мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как написал комментарий в соцсетях.

По данным следствия, в своем высказывании задержанный не просто оправдал террористические действия, но и призвал к ним других пользователей. Сейчас подозреваемый находится под стражей — ему уже предъявили официальное обвинение.

Следователи продолжают анализировать публикации фигуранта в Сети, а также его контакты. Им предстоит выяснить, были ли у мужчины сообщники или он действовал самостоятельно.

Ранее Одинцовский городской суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в публичном оправдании терроризма из-за комментария в интернете. Фигуранта отправили в СИЗО до 21 июня 2026 года.