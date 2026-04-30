Путин рассказал, в чем сила и универсальность России

Сила и универсальность России заключаются в ее многообразии, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов, передает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин заявил, что все народы России, включая большие и малые, должны чувствовать, что это их общий дом. Он отметил, что многонациональная страна формировалась именно как союз народов. По словам президента, крайне важно создать условия, при которых абсолютно все граждане будут ощущать свою принадлежность к общей Родине. Глава государства акцентировал внимание на том, что национальное единство является залогом успешного развития страны.

Глава государства также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны выходцы из малых этносов самоотверженно сражались на фронте. Путин отдельно упомянул, что один из самых легендарных снайперов того времени был представителем именно одного из малых народов Севера. Это выступление в очередной раз подтвердило значимость вклада всех народов страны в общую победу.