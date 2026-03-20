20 марта 2026 в 08:00

Юрист напомнил о важном запрете в использовании электросамокатов

Юрист Салкин: детям до семи лет нельзя использовать электросамокаты без опекунов

Детям до семи лет запрещено использовать электросамокаты без сопровождения опекунов, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он добавил, что средства индивидуальной мобильности нельзя применять для перевозки пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией. По его словам, для всех пользователей СИМ действует ограничение максимальной скорости до 25 км/ч.

ПДД содержит запрет на перевозку пассажиров на СИМ, к которым относятся электросамокаты, если они не оборудованы специальным местом. Для пользователей такого средства индивидуальной мобильности установлено ограничение на максимальную скорость — не более 25 км/ч. За любые нарушения для пользователя электросамоката предусмотрена административная ответственность. Возрастных ограничений на катание на СИМ нет. Однако дети до семи лет могут пользоваться электросамокатом только на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках в сопровождении взрослых, — пояснил Салкин.

Он добавил, что с семи до 14 лет можно использовать электросамокат уже без опекунов, но тоже только на тротуарах или специальных дорожках. По словам юриста, дети до 16 лет не подлежат административной ответственности, за них ответят родители.

Ранее автоюрист Александр Холодов заявил, что кататься вдвоем на электросамокатах и управлять СИМ в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Он также призвал не забывать о недопустимости движения на красный свет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских чемпионов Паралипиады внесли в «расстрельный» список
Отпуск россиянина закончился трагедией из-за купания в океане на Филиппинах
Мужчина нашел себе оправдание после взрыва гранаты в Хабаровске
Более двух десятков машин столкнулись на трассе недалеко от Уссурийска
Китай выдал России обвиняемого в коррупции мужчину
«Юта» разгромила «Милуоки» в матче NBA
Продюсер «Ласкового мая» пожаловался на плохое здоровье
В Москве студента арестовали за «черное солнце» в Telegram
Российский хоккеист блеснул в матче НХЛ
Военэксперт объяснил, чем примечательно освобождение Федоровки Второй
Россиянам объяснили, какая плитка хуже всего подойдет в ванную
Мирный житель стал жертвой атаки беспилотника ВСУ под Белгородом
Редчайшие животные впервые попали в фотоловушки у берегов Тасмании
Необычный самолет из Египта приземлился в Омске
Россияне не помогли своему клубу спастись от разгромного поражения в НХЛ
В Саудовской Аравии ожидают подорожание нефти до почти $200 за баррель
Солист «Дети Rave» назвал договор с «Рифмы и Панчи» рабским и пошел в суд
Макаревич вынужден прятаться в убежищах Израиля и отменять концерты
В Южной Корее ожидают притока денег от предстоящего концерта BTS
Российские военные получили новые «Панцири»
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

