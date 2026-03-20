Юрист напомнил о важном запрете в использовании электросамокатов Юрист Салкин: детям до семи лет нельзя использовать электросамокаты без опекунов

Детям до семи лет запрещено использовать электросамокаты без сопровождения опекунов, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он добавил, что средства индивидуальной мобильности нельзя применять для перевозки пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией. По его словам, для всех пользователей СИМ действует ограничение максимальной скорости до 25 км/ч.

ПДД содержит запрет на перевозку пассажиров на СИМ, к которым относятся электросамокаты, если они не оборудованы специальным местом. Для пользователей такого средства индивидуальной мобильности установлено ограничение на максимальную скорость — не более 25 км/ч. За любые нарушения для пользователя электросамоката предусмотрена административная ответственность. Возрастных ограничений на катание на СИМ нет. Однако дети до семи лет могут пользоваться электросамокатом только на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках в сопровождении взрослых, — пояснил Салкин.

Он добавил, что с семи до 14 лет можно использовать электросамокат уже без опекунов, но тоже только на тротуарах или специальных дорожках. По словам юриста, дети до 16 лет не подлежат административной ответственности, за них ответят родители.

Ранее автоюрист Александр Холодов заявил, что кататься вдвоем на электросамокатах и управлять СИМ в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Он также призвал не забывать о недопустимости движения на красный свет.