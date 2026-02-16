Стало известно, как ВСУ скрывают присутствие наемников на передовой Боец Мокей: ВСУ уничтожают паспорта и шевроны погибших наемников в ДНР

Украинские военные идут на крайние меры, чтобы скрыть участие наемников в боевых действиях, рассказал РИА Новости командир отделения разведбатальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (группировка «Центр») с позывным Мокей. По его словам, они уничтожают любые улики, которые могут выдать присутствие иностранных бойцов на передовой.

Как пояснил военный, при зачистке освобожденной территории населенного пункта Владимировка в ДНР были обнаружены тела погибших, внешность которых указывала на их происхождение из стран Латинской Америки. Бойцов выдавало и оснащение: на них было исключительно западное снаряжение и оружие, не характерное для штатных украинских подразделений. Однако российские разведчики не обнаружили при телах ни документов, ни нашивок.

Все либо сорвано, либо сожжено. А мы были первыми, кто из наших зашел на эту точку — значит, это сами украинцы все уничтожили, — подчеркнул командир отделения разведки.

Ранее взятый в плен колумбийский наемник Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине. По его словам, условия службы для наемников не соответствуют заявленным при вербовке: колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.