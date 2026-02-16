Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 февраля: где сбои в РФ

Сегодня, 16 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 16 февраля

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», сбои мобильного интернета происходят во множестве регионов. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов МТС. За сутки уже накопилось 202 обращения. Ранее этот показатель составил 316. Сбои в сетях оператора наблюдаются в Краснодарском крае — 24%, Москве — 23%, Свердловской области — 14%, Челябинской области — 5%, Пермском крае, Ростовской области — по 4%, Санкт-Петербурге, Башкортостане, Иркутской области — по 3%, Новосибирской, Ульяновской областях, Хабаровском крае — по 2%, Приморском крае, Вологодской, Пензенской, Калининградской, Самарской, Калужской областях, Чувашии, Республике Саха (Якутия) — по 1%.

В сетях других операторов, согласно статистике, также наблюдаются сбои. О проблемах пишут из следующих регионов: Москва, Иркутская, Смоленская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Пермский край, Волгоградская, Челябинская, Саратовская, Новосибирская, Московская области, Марий Эл.

Почему не работает мобильный интернет 16 февраля

Отключение мобильного интернета — мера противодействия атакам БПЛА. Соответственно, при наличии угрозы пропускную способность сети намеренно снижают, чтобы разорвать канал связи между дроном и центром управления, объясняют специалисты. Беспилотники способны поддерживать связь с оператором и передавать изображение посредством базовых станций, поэтому такие меры необходимы.

Безопасность населения главный приоритет в вопросе ограничений мобильного интернета, заявил президент России Владимир Путин. Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета с целью борьбы с атаками дронов, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

В Минобороны РФ сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 мск 15 февраля расчеты ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями, Московским регионом, в том числе один БПЛА, летевший на Москву.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

Некоторые ресурсы доступны всегда, несмотря на ограничения мобильного интернета. Это сайты и приложения, которые входят в белые списки Минцифры.

В перечень входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

В феврале Минцифры расширило белый список, включив в него ВТБ, ПСБ, сайты Burger King, «Детского мира», службы доставки СДЭК, ж/д перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», маркетплейса «Мегамаркет», а также сервисы ФНС для налогоплательщиков.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что мессенджер Telegram никогда не включат в белый список сервисов в России.

