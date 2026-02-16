Досье начальника ГРУ Костюкова: что известно, служба, переговоры в Женеве

Начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков примет участие в переговорах по Украине в Женеве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Что известно, каково его досье, как проходила служба?

По информации в открытых источниках, Костюков родился 21 февраля 1961 года. Получил высшее военно-морское образование. Позднее окончил Военно-дипломатическую академию Советской армии (ныне — Военная академия Министерства обороны РФ) в Москве.

После выпуска из академии был военным дипломатом. Так, в 2004-м Костюков являлся военным атташе посольства России в Греции.

Затем служба Костюкова продолжилась в Главном управлении (ГУ, ранее Главное разведывательное управление — ГРУ) Генерального штаба ВС РФ. Занимал пост замначальника управления. В должности одного из руководителей российской военной разведки принимал непосредственное участие в руководстве операцией ВС РФ в Сирии, говорится в публикациях СМИ.

После смерти 21 ноября 2018 года начальника ГУ Генштаба ВС РФ — заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Игоря Коробова — Костюкова назначили временно исполняющим обязанности начальника Главного управления, следует из новостных сообщений.

10 декабря 2018 года СМИ со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщили, что начальником Главного управления Генштаба ВС РФ — заместителем начальника Генштаба ВС РФ был назначен Игорь Костюков. Таким образом, военный моряк впервые в современной истории стал начальником российской военной разведки.

Костюков вступил в звание адмирала в 2019 году. В числе наград: Герой Российской Федерации (2017), ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу».

28 декабря 2016 года Костюков попал в санкционный список США, составленный по надуманному основанию о российской «злонамеренной киберактивности». В марте 2018-го Минторг США включил Костюкова в свой санкционный список в связи с якобы «продолжающейся дестабилизационной деятельностью России». 21 января 2019-го Костюков попал в черный список ЕС в рамках нового санкционного режима в отношении ответственных, по мнению Евросоюза, «за производство и применение химоружия», пишет ТАСС. Евросоюз и Великобритания ввели против Костюкова санкции, заявляя о «русском следе» во взломе компьютерных систем Бундестага в 2015 году.

Костюков и украинское урегулирование, переговоры в Женеве

Костюков будет присутствовать на переговорах по Украине в Женеве 17–18 февраля в составе российской делегации, заявил Дмитрий Песков. Ранее адмирал возглавлял переговорщиков от Москвы на встречах в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. Однако в рамках третьего раунда главой делегации выступит Владимир Мединский.

«Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Почему он не участвовал в предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных. Поэтому там нашу группу возглавлял Костюков, и группа состояла из военных», — пояснил Песков.

14 мая 2025 года Костюков был утвержден президентом России в качестве члена делегации РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле.

Помимо Костюкова и Мединского, в Женеву в составе российской делегации поедут замминистра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица, отметил Песков. Всего, писали СМИ, Москву на переговорах представят 15–20 человек.

Российская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби. В центре: начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков Фото: РИА Новости /МИД ОАЭ

Кроме того, в Швейцарию приедет спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, однако он работает по отдельному треку, уточнил Песков. СМИ писали, что Дмитриев фокусируется на восстановлении российско-американских отношений; как и ранее, он не будет входить в состав российской делегации. В Женеве он проведет переговоры с представителями США, говорилось в публикациях.

В Женеве обсудят более широкий спектр вопросов, чем в Абу-Даби; будет затронута тема территорий, подчеркнул Песков.

«На этот раз имеется в виду обсуждать <...> главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального», — отметил он.

СМИ писали, что в Женеве обсудят в том числе энергетическое перемирие. Кроме того, говорилось в публикациях, одной из тем может стать Запорожская АЭС.

