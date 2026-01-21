Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 20:15

Путин потребовал защитить малый бизнес, упомянув пекарню «Машенька»

Пекарня «Машенька» в поселке Красково Московской области Пекарня «Машенька» в поселке Красково Московской области Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Налоговая нагрузка на бизнес не должна расти чрезмерно, заявил президент России Владимир Путин, напомнив о жалобе владельца подмосковной пекарни «Машенька». Малым предприятиям нужен комфортный переход на новые налоговые режимы, подчеркнул он на заседании с правительством, которое транслировала пресс-служба Кремля.

Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее, — отметил глава государства.

Путин напомнил об обращении на прямую линию владельца подмосковной пекарни «Машенька». По его словам, предприниматель пожаловался, что из-за налоговых новаций малому производственному бизнесу становится сложнее работать, особенно когда он совмещает выпуск продукции и торговлю.

Президент указал, что последние налоговые изменения затронули в том числе компании, которые перерастают патентный режим и переходят на НДС. Он добавил, что ожидает позицию правительства о том, как предлагается защитить интересы производственных предприятий и обеспечить им дополнительную поддержку.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пекарня «Машенька» находится в контакте с властями Московской области. Он также подтвердил, что действительно есть системная проблема в сфере нагрузки на малый бизнес, которая не была принята во внимание при разработке соответствующих изменений.

Владимир Путин
налоги
бизнес
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ
Канадец четыре года летал бесплатно
В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС
«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу
Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа
Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией
Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован
Идите в баню: топим зимой по-белому и по-черному безопасно и с пользой
Иностранный след или скука: названы пять причин возвращения Пугачевой
Трибунал по Украине обвинил ВСУ в геноциде русских
Трамп в резкой форме объяснил энергетический кризис в Европе
Власти Гренландии призвали население готовиться к ЧС
Эксперт рассказал, когда инфляция в России начнет снижаться
«Голодная гусеница»: премьер одной страны ЕС публично оскорбил Трампа
Названа единственная страна, способная спасти Европу от «газового голода»
Скончался актер из «Дневника Бриджит Джонс»
Обрушение новосибирского ТЦ 21 января: что известно, жертвы и пострадавшие
Центробанк положительно оценил инфляцию в 2025 году
Чиновники бегут из Киева? Что известно об эвакуации и штурме Киева ВС РФ
«Крылья Советов» рискуют обанкротиться
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.