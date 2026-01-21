Путин потребовал защитить малый бизнес, упомянув пекарню «Машенька»

Налоговая нагрузка на бизнес не должна расти чрезмерно, заявил президент России Владимир Путин, напомнив о жалобе владельца подмосковной пекарни «Машенька». Малым предприятиям нужен комфортный переход на новые налоговые режимы, подчеркнул он на заседании с правительством, которое транслировала пресс-служба Кремля.

Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее, — отметил глава государства.

Путин напомнил об обращении на прямую линию владельца подмосковной пекарни «Машенька». По его словам, предприниматель пожаловался, что из-за налоговых новаций малому производственному бизнесу становится сложнее работать, особенно когда он совмещает выпуск продукции и торговлю.

Президент указал, что последние налоговые изменения затронули в том числе компании, которые перерастают патентный режим и переходят на НДС. Он добавил, что ожидает позицию правительства о том, как предлагается защитить интересы производственных предприятий и обеспечить им дополнительную поддержку.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пекарня «Машенька» находится в контакте с властями Московской области. Он также подтвердил, что действительно есть системная проблема в сфере нагрузки на малый бизнес, которая не была принята во внимание при разработке соответствующих изменений.