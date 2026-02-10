Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 20:05

Ветеран «Альфы» назвал главные мотивы агентов СБУ в России

Ветеран «Альфы» Гончаров: агенты СБУ в России действуют ради денег и идеологии

СБУ СБУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
У исполнителей диверсий в России по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) есть три основных мотива, рассказал NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, речь идет о деньгах, идеологии и «семейно-социальном факторе».

Есть три основных мотива исполнителей. Первое — материальная заинтересованность. Второе — идеология. Третье — семейно‑социальный фактор: у нас есть семьи, где мама — русская, а папа — украинец, и как воспитывался ребенок — неизвестно. Многие так называемые «беженцы», пришедшие к нам с Украины, были заранее завербованы СБУ и Главным управлением разведки, — пояснил он.

Эксперт отметил, что объектами пристального внимания вербовщиков из СБУ становятся люди совершенно разных возрастных категорий и социальных групп.

Мы видим, что есть люди и под 60 лет. Сработать может и пенсионер, и подросток, — подчеркнул ветеран «Альфы».

Ранее стало известно о задержании ФСБ России еще одного участника подготовки покушения на генерал-лейтенанта ГРУ Владимира Алексеева. Им стал Павел Васин, сын ранее арестованного по этому делу Виктора Васина.

Украина
СБУ
Россия
спецслужбы
Дмитрий Горин
Д. Горин
