09 февраля 2026 в 16:20

«Не могу пожаловаться»: Пенкин рассказал о своем отношении к Пугачевой

Певец Пенкин признался, что Пугачева не мешала ему делать карьеру

Сергей Пенкин
Певец Сергей Пенкин заявил NEWS.ru, что не может пожаловаться на артистку Аллу Пугачеву, так как еще не был с ней знаком в период, когда начинал делать музыкальную карьеру. По его словам, исполнительница хита «Айсберг» не мешала его продвижению в шоу-бизнесе. Так, Пенкин не поддержал разговоры коллег о том, что Пугачева многим артистам создавала препятствия на сцене.

Не могу пожаловаться на Аллу, я тогда ее просто не знал. Не в моих правилах звонить, писать и уговаривать послушать мои песни. Она была номером один в то время, у нее были свои фавориты и, наверное, я не находился в их числе, — сказал Пенкин.

Аллу Пугачеву неоднократно обвиняли в том, что она, располагая огромным влиянием, мешала некоторым артистам делать карьеру и становиться звездами. В числе тех, кто обвинял Пугачеву, были Игорь Наджиев, Ольга Зарубина, Валентина Легкоступова и другие.

10 февраля Сергей Пенкин празднует 65-летний юбилей. По его словам, он проведет его в кругу близких друзей, как обычно.

Ранее артист рассказал, что композитор Александр Градский извинялся перед ним за невозможность оказать содействие при поступлении в музыкальное училище имени Гнесиных, куда «Золотой голос России» прошел только с 11-й попытки. Исполнитель хита «Дождь осенний» уточнил, что Градский тогда входил в состав приемной комиссии.

Сергей Пенкин
Алла Пугачева
карьера
певцы
Виктория Колодонова
В. Колодонова
