«Не могу пожаловаться»: Пенкин рассказал о своем отношении к Пугачевой Певец Пенкин признался, что Пугачева не мешала ему делать карьеру

Певец Сергей Пенкин заявил NEWS.ru, что не может пожаловаться на артистку Аллу Пугачеву, так как еще не был с ней знаком в период, когда начинал делать музыкальную карьеру. По его словам, исполнительница хита «Айсберг» не мешала его продвижению в шоу-бизнесе. Так, Пенкин не поддержал разговоры коллег о том, что Пугачева многим артистам создавала препятствия на сцене.

Не могу пожаловаться на Аллу, я тогда ее просто не знал. Не в моих правилах звонить, писать и уговаривать послушать мои песни. Она была номером один в то время, у нее были свои фавориты и, наверное, я не находился в их числе, — сказал Пенкин.

Аллу Пугачеву неоднократно обвиняли в том, что она, располагая огромным влиянием, мешала некоторым артистам делать карьеру и становиться звездами. В числе тех, кто обвинял Пугачеву, были Игорь Наджиев, Ольга Зарубина, Валентина Легкоступова и другие.

10 февраля Сергей Пенкин празднует 65-летний юбилей. По его словам, он проведет его в кругу близких друзей, как обычно.

Ранее артист рассказал, что композитор Александр Градский извинялся перед ним за невозможность оказать содействие при поступлении в музыкальное училище имени Гнесиных, куда «Золотой голос России» прошел только с 11-й попытки. Исполнитель хита «Дождь осенний» уточнил, что Градский тогда входил в состав приемной комиссии.