Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом

Победа Путина и поражение Европы: западные СМИ о переговорах РФ и США

Президент России Владимир Путин провел почти пятичасовую встречу со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. В Кремле назвали переговоры конструктивными и продуктивными, а Уиткофф был восхищен Москвой, назвав ее великолепным городом. Что обсудили стороны, какие предложения представили американцы, почему Европа осталась за бортом переговорного процесса, как отреагировали на консультации западные СМИ — в материале NEWS.ru.

Reuters: комплимент Москве от Уиткоффа

Владимир Путин с улыбкой встретил спецпредставителя президента США и поинтересовался впечатлениями от прогулки по Москве, сообщает Reuters. Уиткофф и Кушнер прогулялись по Красной площади мимо Мавзолея Владимира Ленина и посмотрели на башни Кремля.

«Это великолепный город», — сказал Уиткофф Путину, помощнику президента РФ Юрию Ушакову и спецпредставителю по инвестициям Кириллу Дмитриеву.

NBC News: Россия не пойдет на уступки по трем пунктам

Ушаков заявил, что встреча была очень полезной и конструктивной. Тем не менее стороны договорились не вдаваться в детали переговоров, сообщает американский телеканал NBC News.

«Был документ, содержащий 27 пунктов. Мы, естественно, его рассмотрели. Однако мы не работали над формулировками», — сказал Ушаков, отметив, что американцы передали россиянам четыре дополнительных документа.

По его словам, компромисс пока не найден.

«Некоторые американские предложения кажутся более или менее приемлемыми, но их нужно обсудить», — сказал Ушаков.

Axios: Уиткофф и Кушнер планировали встретиться с Зеленским

Это были шестые переговоры Уиткоффа с Путиным в России, но первая личная встреча между президентом РФ и командой Дональда Трампа после саммита на Аляске в августе. К диалогу впервые присоединился Кушнер, отмечает американский портал Axios.

Переговоры продолжались почти пять часов, были конструктивными и очень информативными. Тем не менее компромисс пока не достигнут по критическому вопросу территориального контроля, пишет издание.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (в центре) и зять главы Белого дома Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Дмитриев опубликовал одно слово в соцсети X после встречи: «Продуктивно».

Уиткофф и Кушнер планировали встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 декабря в Европе и проинформировать его о результатах переговоров с Путиным, сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Отвечая на вопрос журналиста о том, стало ли окончание конфликта ближе, Ушаков ответил: «Не дальше, это точно. Но еще предстоит проделать большую работу и в Вашингтоне, и в Москве».

Euronews: встречу Уиткоффа и Кушнера с Зеленским отменили

Зеленский должен был встретиться в Брюсселе с Уиткоффом и Кушнером после их визита в Москву, но встречу отменили, сообщил журналист Euronews Алекс Рауфоглу.

По данным источников, Уиткофф и Кушнер решили отправиться в Вашингтон после переговоров с Путиным. Зеленский возвращается домой. Самолет представителя Трампа не сел в Европе, пролетел Канаду и направился в США.

The Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио от переговоров

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву показал, что они буквально оттеснили от переговоров по украинскому конфликту госсекретаря США Марко Рубио, пишет британская газета The Times. Рубио считается одним из самых лояльных американских политиков по отношению к Киеву. Он занимался переработкой плана по мирному урегулированию.

The New York Times: Кремль пытается отодвинуть Европу на второй план

Во время обсуждения вопросов мирного урегулирования Кремль пытается отодвинуть Европу на второй план в переговорах, пишет американская газета The New York Times.

По данным издания, в Москве считают, что европейские государства, систематически поддерживающие Украину, выступают за продолжение конфликта. Россия вступает в контакт с представителями США, поскольку, по словам Путина, действия европейских стран «преследуют лишь одну цель — полностью заблокировать мирный процесс», отмечает NYT.

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф (второй слева) во время встречи. Третий слева: зять президента США Джаред Кушнер. Справа: генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Sky News: интересы США и РФ совпадают

Россия хочет вернуться к мирному соглашению из 28 пунктов, которое ранее было скорректировано, передает Sky News. По информации британского телеканала, ситуация в зоне боевых действий на Украине дает РФ для этого достаточные основания. Накануне визита американской делегации российская сторона объявила о взятии под контроль Красноармейска — одного из ключевых стратегических населенных пунктов в ДНР.

Президент РФ полагает, что интересы Москвы и Вашингтона совпадают, отмечает издание. Обе стороны заинтересованы в выстраивании более тесных двусторонних отношений, которые могут быть реализованы после завершения конфликта на Украине.

«Американцы заставляют украинцев приезжать к ним — сначала в Женеву, затем во Флориду. Что касается Москвы, то здесь все наоборот. Уиткофф рад проделать долгий ночной путь, а затем ждать аудиенции у Путина. Все это создает впечатление, что когда дело касается России, то США предпочитают умиротворять, а не оказывать давление», — сообщает телеканал.

Politico: смягчения риторики Москвы не произошло

Предыдущие переговоры в Стамбуле, августовский саммит на Аляске между Трампом и Путиным, а также пять визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля или его риторики, отмечает американское издание Politico. По мнению экспертов, опрошенных изданием, пока нет признаков, указывающих на то, что переговоры в Москве приведут к изменениям в точке зрения российской стороны.

