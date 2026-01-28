«Впервые в истории»: Вылегжанин о самом памятном моменте Олимпиады-2014

«Впервые в истории»: Вылегжанин о самом памятном моменте Олимпиады-2014 Вылегжанин назвал российский пьедестал самым памятным моментом ОИ-2014 в Сочи

Российский лыжник Максим Вылегжанин в интервью NEWS.ru назвал самым запоминающимся моментом зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский пьедестал в последней гонке на 50 км. Он напомнил, что тогда все три призовых места достались представителям России.

Конечно, это последняя гонка, марафон на 50 км. Мы втроем с Александром Легковым и Ильей Черноусовым впервые в истории заняли весь пьедестал почета. Безусловно, церемония награждения на стадионе «Фишт» с многочисленной публикой. Это самый запоминающийся момент, — сказал Вылегжанин.

В масс-старте на 50 км свободным стилем на Олимпийских играх 2014 года первенствовал Легков. Вылегжанин проиграл победителю 0,7 секунды, а Черноусов — 0,8.

Ранее Международный олимпийский комитет пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В начале января FIS присвоила нейтральный статус трем российским сноубордистам — Ярославу Степаненко, Арсению Томину и Кристине Пауль. Это позволило им также участвовать в соревнованиях под эгидой FIS без национальной символики.