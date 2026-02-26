Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 16:19

В Сети появилось видео падения ребенка с 10 этажа в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Момент падения полуторагодовалого ребенка из окна 10-го этажа жилого дома в Санкт-Петербурге попал на видео, сообщает телеканал RT. Малыша спасли прохожие, которые успели растянуть под окнами плащ, смягчив падение.

После приземления ребенка сразу передали прибывшим медикам. Организатор спасения рассказал, что мальчик плакал, когда его поймали, — это означало, что он жив и в сознании. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мальчик остался без присмотра и самостоятельно открыл окно в квартире на Богатырском проспекте. Прокуратура проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Саратове прокуратура организовала проверку после падения 11-летнего ребенка в канализационный люк. Мальчик провалился в припорошенный снегом открытый колодец и получил ушибы спины и ног. Глубина люка составляла около двух метров.

До этого в Домодедово 17-летний юноша выжил после падения с 16-го этажа. Подросток мыл окна и сорвался вниз, но приземлился в сугроб. С переломами обеих бедер его госпитализировали, врачи стабилизировали состояние.

дети
падения
Санкт-Петербург
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Женеве стартовали переговоры между Украиной и США
Как Марк Эйдельштейн стал своим в Голливуде, при чем тут Уиллис и Сталлоне
«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза
Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL
Захарова раскрыла, как Брюссель решил «нагадить» российской миссии при ЕС
«Ядерная война и потоп»: сделаны два страшных пророчества на март 2026 года
Зоопсихолог ответила, почему стая не примет макаку Панча
Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит
«Мастерица грязных дел»: в СФ раскрыли, кто придумал передать Киеву ядерку
В МИД России рассказали о чудовищных преступлениях Киева против стариков
Раскрыта личность петербуржца, поймавшего плащом малыша с 10-го этажа
Петербуржец пойдет под суд за порчу автомобиля
МИД РФ: контакты Москвы и Баку по теме катастрофы AZAL будут продолжены
Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой
ВСУ попытались атаковать Москву
Юрист рассказал о новых правилах регистрации граждан по месту пребывания
Находящаяся под следствием Лерчек родила ребенка: что известно, здоровье
Конфликт с охраной перерос в массовую драку в московском ТЦ
Стоматолог рассказал о рисках использования электрических щеток
Звезда «Кухни» показал новорожденного сына
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.