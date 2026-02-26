В Сети появилось видео падения ребенка с 10 этажа в Петербурге

Момент падения полуторагодовалого ребенка из окна 10-го этажа жилого дома в Санкт-Петербурге попал на видео, сообщает телеканал RT. Малыша спасли прохожие, которые успели растянуть под окнами плащ, смягчив падение.

После приземления ребенка сразу передали прибывшим медикам. Организатор спасения рассказал, что мальчик плакал, когда его поймали, — это означало, что он жив и в сознании. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мальчик остался без присмотра и самостоятельно открыл окно в квартире на Богатырском проспекте. Прокуратура проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Саратове прокуратура организовала проверку после падения 11-летнего ребенка в канализационный люк. Мальчик провалился в припорошенный снегом открытый колодец и получил ушибы спины и ног. Глубина люка составляла около двух метров.

До этого в Домодедово 17-летний юноша выжил после падения с 16-го этажа. Подросток мыл окна и сорвался вниз, но приземлился в сугроб. С переломами обеих бедер его госпитализировали, врачи стабилизировали состояние.