Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:22

Что означает повышенный уровень холестерина: распознаем сигналы организма?

О чем говорит повышенный холестерин и надо ли паниковать от этого О чем говорит повышенный холестерин и надо ли паниковать от этого Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Повышенный уровень холестерина означает накопление избытка этого вещества в крови, что часто сигнализирует о риске возникновения атеросклероза и проблем с сердечно-сосудистой системой. Что означает повышенный уровень холестерина в анализах? Это превышение нормы общего показателя свыше 5 ммоль/л, где «плохой» ЛПНП растет, а «хороший» ЛПВП падает. Иными словами, это сигнал от организма: пора обратить внимание на здоровье сосудов.

​Что такое холестерин

Холестерин — это жироподобное вещество, которое частично вырабатывает печень, также оно поступает с пищей. В организме он необходим для построения клеточных мембран, синтеза гормонов вроде эстрогенов и тестостерона, витамина D и желчных кислот, помогающих переваривать жиры.

​Откуда берется холестерин

Он синтезируется в печени из углеводов, жиров и белков, а также попадает извне с животными продуктами. Около 80% холестерина производит сам организм, остальное поступает из продуктов вроде мяса, яиц и масла. Факторы вроде лишнего веса, малоподвижности и сладкой еды провоцируют его перепроизводство. Генетика тоже играет роль: у некоторых людей печень вырабатывает его больше нормы.​

Что означает повышенный уровень холестерина: распознаем сигналы организма? Что означает повышенный уровень холестерина: распознаем сигналы организма? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вред от повышенного холестерина

Повышенный уровень холестерина вреден: его избыток оседает на стенках сосудов, образуя бляшки, что сужает артерии и ухудшает кровоток. Это повышает нагрузку на сердце, провоцируя гипертонию и ишемию. Со временем развиваются инфаркты или инсульты.

​Что показывают анализы

В анализах крови норма общего холестерина — до 5 ммоль/л для взрослых, ЛПНП — менее 3 ммоль/л, ЛПВП — выше 1 ммоль/л. Превышение означает риск: например, 6–7 ммоль/л — умеренный, свыше 8 — высокий, требующий коррекции. Липидный профиль уточняет тип нарушения.

​Тяжелые последствия

Превышение нормы редко смертельно сразу, но приводит к тяжелым проблемам: атеросклерозу, стенокардии, инфарктам, инсультам и даже деменции. У 50% людей с высоким холестерином развиваются осложнения за 10 лет без лечения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

​К какому врачу идти

Обязательно идите к терапевту за расшифровкой анализа — он назначит диету или статины. При рисках направит к кардиологу или эндокринологу для УЗИ сосудов и коррекции.

​Итак, холестерин важен для клеточных мембран, гормонов и пищеварения, но его избыток провоцирует бляшки в сосудах, риски инфарктов и инсультов, требуя проверки уровня ЛПНП/ЛПВП и визита к терапевту. Что означает повышенный уровень холестерина: это предупреждение возможных проблем с работой сердца и сосудистой системы, поэтому сдайте анализ и начните с правильного питания и спорта.

Ранее мы рассказывали, чем отличается УЗИ от МРТ.

здоровье
анализы
холестерин
советы
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Петербургского дроппера приговорили к четырем годам колонии
СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за перевода 700 рублей
Барщевский раскрыл, что не так с передачей квартиры Долиной Лурье
Адвокат российского археолога попросил польский суд отложить заседание
В Ленобласти девочка осталась с ожогами глаз после дорожных разборок
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.