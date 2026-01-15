Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 13:37

В Роскачестве объяснили, законно ли увольнять работников за неопрятный вид

Роскачество: работодатель не вправе уволить сотрудника за неопрятную внешность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работодатель не вправе уволить сотрудника за неопрятный внешний вид, заявила RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Основание для такого наказания не прописано в Трудовом кодексе России. Однако требования к внешнему виду и гигиене могут прописать в трудовом договоре или локальных нормативных актах.

При наличии закрепленных требований и доказуемых жалоб нарушение может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок. При этом денежные штрафы за внешний вид или запах незаконны, а любое взыскание возможно только при соблюдении процедуры, предусмотренной статьей 192 ТК РФ, — уточнила Ганькина.

Она отметила, что работодатель вправе отреагировать в ситуациях, когда от сотрудника исходит стойкий неприятный запах, мешающий окружающим и нарушающий санитарные нормы. В таком случае, он может опираться на нарушение установленных правил гигиены или условий труда.

Ранее Ганькина заявила, что работодатель не может забрать излишне перечисленные сотруднику деньги без согласия последнего. В случае если произошла переплата, вернуть средства можно, только уведомив работника и получив его одобрение либо через согласованное удержание денег из будущих выплат.

