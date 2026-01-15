В Роскачестве объяснили, законно ли увольнять работников за неопрятный вид Роскачество: работодатель не вправе уволить сотрудника за неопрятную внешность

Работодатель не вправе уволить сотрудника за неопрятный внешний вид, заявила RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Основание для такого наказания не прописано в Трудовом кодексе России. Однако требования к внешнему виду и гигиене могут прописать в трудовом договоре или локальных нормативных актах.

При наличии закрепленных требований и доказуемых жалоб нарушение может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок. При этом денежные штрафы за внешний вид или запах незаконны, а любое взыскание возможно только при соблюдении процедуры, предусмотренной статьей 192 ТК РФ, — уточнила Ганькина.

Она отметила, что работодатель вправе отреагировать в ситуациях, когда от сотрудника исходит стойкий неприятный запах, мешающий окружающим и нарушающий санитарные нормы. В таком случае, он может опираться на нарушение установленных правил гигиены или условий труда.

Ранее Ганькина заявила, что работодатель не может забрать излишне перечисленные сотруднику деньги без согласия последнего. В случае если произошла переплата, вернуть средства можно, только уведомив работника и получив его одобрение либо через согласованное удержание денег из будущих выплат.