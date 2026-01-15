Западный техногигант лишит работы 1600 человек в погоне за прибылью

Телекоммуникационный гигант Ericsson планирует сократить около 1600 рабочих мест в Швеции в рамках мер по повышению прибыльности, сообщило агентство Reuters. В компании подчеркнули, что это глобальная инициатива по оптимизации затрат, призванная сохранить критически важные инвестиции в технологическое лидерство.

Предлагаемое сокращение штата является частью глобальных инициатив по улучшению показателей затрат при сохранении инвестиций, имеющих решающее значение для технологического лидерства. <...> В Швеции может быть затронуто около 1600 рабочих мест, — говорится в сообщении.

