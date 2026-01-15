Атака США на Венесуэлу
Западный техногигант лишит работы 1600 человек в погоне за прибылью

Руководство Ericsson решило сократить 1600 рабочих мест в Швеции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Телекоммуникационный гигант Ericsson планирует сократить около 1600 рабочих мест в Швеции в рамках мер по повышению прибыльности, сообщило агентство Reuters. В компании подчеркнули, что это глобальная инициатива по оптимизации затрат, призванная сохранить критически важные инвестиции в технологическое лидерство.

Предлагаемое сокращение штата является частью глобальных инициатив по улучшению показателей затрат при сохранении инвестиций, имеющих решающее значение для технологического лидерства. <...> В Швеции может быть затронуто около 1600 рабочих мест, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сети ресторанов быстрого питания «Ростикс» опровергли информацию о якобы массовых закрытиях и сокращениях персонала в Москве. По словам представителей компании, временная приостановка работы отдельных заведений связана с плановым ремонтом, реконструкцией или переездом.

До этого появилось сообщение, что «Ростикс» якобы планирует сократить около 600 сотрудников после закрытия 25 ресторанов. По его словам источника, персонал не получал заработную плату с сентября прошлого года, а официальное уведомление об увольнениях поступило лишь 12 января.

