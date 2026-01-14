Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:43

В «Ростикс» отреагировали на информацию о массовых увольнениях

В «Ростикс» опровергли слухи о массовых увольнениях сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сеть ресторанов быстрого питания «Ростикс» опровергла информацию о массовых закрытиях и увольнениях в Москве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Отмечается, что временное прекращение работы отдельных точек связано с плановым ремонтом, реконструкцией или сменой локации, а сотрудникам предлагается работа в других ресторанах сети.

Массовых закрытий ресторанов «Ростикс», а также увольнений сотрудников в Москве нет. <...> В ближайшее время часть закрытых в Москве ресторанов возобновит свою деятельность. Сотрудники, при желании, смогли продолжить работу в других ресторанах «Ростикс» на время закрытия. Наша компания строго соблюдает трудовое законодательство РФ, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что сеть фастфуда «Ростикс» якобы может уволить около 600 работников после закрытия 25 ресторанов. По словам источника, персонал не получал заработную плату с сентября прошлого года, а о сокращениях ему сообщили только 12 января. Руководство объясняет задержки проблемами на расчетном счете.

Юрист и учредитель Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова сообщила, что волна увольнений в России сильнее всего затронула офисных сотрудников. Она отметила, что сокращения особенно заметны в банковской сфере, страховой отрасли и в целом в секторе услуг.

