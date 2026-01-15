Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:27

Опубликованы первые кадры с места гибели Скляра в Новой Москве

Алексей Скляр Алексей Скляр Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»
Читайте нас в Дзен

Появились первые кадры с места гибели бывшего заместителя министра труда и социальной защиты России Алексея Скляра. Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлен его особняк в Новой Москве. Именно здесь экс-замминистра жил после развода с первой женой.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Должность замглавы Минтруда РФ Скляр занимал с 2018 года. Он курировал вопросы информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме. Премьер-министр Михаил Мишустин уволил его в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Скляр покончил с собой в частном доме в поселении Филимонковское. 15 января в нему приехали спасатели. Они увидели, что дверь в его дом открыта, а тело лежит у порога. Также появилась информация, что Скляр разослал письма друзьям. Супруга чиновника отказалась комментировать произошедшее.

До этого Telegram-канал «112» писал, что в Звенигороде нашли тело бывшего защитника ЦСКА Адамса Лайонела. По информации канала, футболист выпал из окна квартиры. РЕН ТВ добавил, что спортсмен незадолго до смерти выпивал с другом и рассказывал ему о переживаниях из-за расставания с девушкой.

смерти
самоубийства
Москва
Минтруд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Петербургского дроппера приговорили к четырем годам колонии
СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за перевода 700 рублей
Барщевский раскрыл, что не так с передачей квартиры Долиной Лурье
Адвокат российского археолога попросил польский суд отложить заседание
В Ленобласти девочка осталась с ожогами глаз после дорожных разборок
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.