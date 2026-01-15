Опубликованы первые кадры с места гибели Скляра в Новой Москве

Появились первые кадры с места гибели бывшего заместителя министра труда и социальной защиты России Алексея Скляра. Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлен его особняк в Новой Москве. Именно здесь экс-замминистра жил после развода с первой женой.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Должность замглавы Минтруда РФ Скляр занимал с 2018 года. Он курировал вопросы информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме. Премьер-министр Михаил Мишустин уволил его в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Скляр покончил с собой в частном доме в поселении Филимонковское. 15 января в нему приехали спасатели. Они увидели, что дверь в его дом открыта, а тело лежит у порога. Также появилась информация, что Скляр разослал письма друзьям. Супруга чиновника отказалась комментировать произошедшее.

