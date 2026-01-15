Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 13:20

«Звездность — не повод»: Пригожин пожурил Долину после скандала с квартирой

Продюсер Пригожин: известность Долиной не дает права не исполнять решение суда

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Популярность певицы Ларисы Долиной не освобождает ее от необходимости соблюдать решение суда о выселении из квартиры в Хамовниках, заявил NEWS.ru российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин. По его словам, известные люди должны служить образцом для подражания.

Звездность — это не повод для неприкосновенности для Долиной. Закон должен быть один для всех. Я с уважением к ней отношусь. У нее все-таки есть определенные нормативы, понятия. Потому решения суда нужно соблюдать. Если мы, публичные личности, подаем плохой пример для подражания, люди будут думать: «А почему нам нельзя?». Поэтому я считаю, что чистота в этом вопросе очень важна, особенно для публичных людей, — поделился Пригожин.

Ранее певица Наталья Штурм предположила, что Долина намеренно задерживает выдачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. По мнению артистки, это может быть связано с желанием отомстить, поскольку коллега столкнулась с волной общественного порицания.

Активист Глеб Рыськов ранее заявил, что не испытывает сочувствия к Долиной, поскольку она ущемляет права других людей, хотя закон требует равного отношения ко всем. По его словам, как верующий человек, он может лишь молиться о том, чтобы в жизни артистки произошли положительные изменения.

