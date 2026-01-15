Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 13:27

Врач ответил, стоит ли Кравченко отказываться от операции после травмы

Врач Кондрахин: Кравченко не нужна операция при отсутствии серьезных повреждений

Татьяна Кравченко Татьяна Кравченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисе Татьяне Кравченко не потребуется операция, если не будет выявлено серьезных повреждений ноги, заявил NEWS.ru кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его мнению, артистке, вероятно, будет достаточно наложения гипсовой повязки.

Разрыв ахиллова сухожилия на ноге может произойти из-за прямого удара, падения или хронических изменений в тканях. По внешним симптомам нельзя никак определить, нужна операция или нет. Пациент тоже не всегда может адекватно оценивать свое состояние. В некоторых случаях врач может сказать, что оперировать не надо, и пациента можно оставить под наблюдением, а он, наоборот, будет настаивать на обратном. Операция нужна, когда это тотальный разрыв. Это когда нога фактически повисает — очень страшное осложнение. Если такого нет и ничего подобного не случилось, то, как правило, обходятся лангетой, и больной просто наблюдается, — пояснил Кондрахин.

Он отметил, что для каждой стадии повреждения существует индивидуальный подход к лечению. По словам терапевта, в отдельных ситуациях достаточно уменьшить нагрузку. Кондрахин также подчеркнул, что лечащий врач актрисы должен провести серию обследований и на основе их результатов принять соответствующее решение.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Кравченко сбежала из больницы ради новогодних спектаклей. По сведениям канала, у народной артистки России разрыв ахиллова сухожилия, но тем не менее она не ставит работу на паузу.

