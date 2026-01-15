Экс-главу полиции российского региона арестовали за взятку

Экс-главу управления МВД по Владимирской области Валерия Медведева арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в конце ноября 2025 года Валерий Медведев был арестован судом в Москве до конца января, — сказал журналистам собеседник.

Защита пыталась оспорить решение, однако вышестоящий суд признал его законным и оставил без изменения. По информации агентства, официальный сайт управления МВД по Владимирской области уже удалил все упоминания о бывшем руководителе. Вместо этого на странице указано, что временно исполняющим обязанности начальника назначен Петр Бузин.

Ранее сообщалось, что у семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости. Они были расположены Санкт-Петербурге, Москве и Ленобласти. Сотрудники силовых органов во время обысков у бывшего политика изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около 2 млн рублей, а также эксклюзивные вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild.