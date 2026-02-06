Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 09:12

Федерация тенниса России объявила дату похорон Камельзона

Похороны заслуженного тренера Камельзона пройдут 8 февраля в Москве

Владимир Камельзон Владимир Камельзон Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Выдающийся отечественный тренер, бывший главный тренер сборных и член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон будет похоронен 8 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на ФТР. На протяжении своей карьеры он возглавлял сборные команды Советского Союза, России, Украины и Узбекистана, а также имел звание судьи всесоюзной категории.

Камельзон входил в руководство турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге, а также соревнований «Трофеи Северной Пальмиры». Он был удостоен званий мастера спорта СССР и заслуженного тренера России.

Ранее в Китае на 26-м году жизни внезапно умер известный бодибилдер Би Цзяци. Перед трагическим событием спортсмен активно готовился к выступлениям и сообщал своим подписчикам в соцсетях о проблемах со здоровьем, признаваясь, что его голова «распухла, как паровая булочка».

Кроме того, пресс-служба Федерации спортивной борьбы России сообщила о смерти на 73-м году жизни чемпиона мира 1981 года по греко-римской борьбе Михаила Саладзе. Спортсмены и наставники национальной команды выразили соболезнования его семье, причина смерти не называется.

