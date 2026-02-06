Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 07:49

«Самый интересный вопрос»: в США описали судьбу Одессы после переговоров

Профессор Миршаймер: армия России освободит Одессу в случае поражения ВСУ

ВС РФ в зоне СВО
Вооруженные силы РФ могут освободить Одессу, такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, Россия настроена сохранить Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Миршаймер убежден, что украинская армия может развалиться, и тогда российские военные займут город.

В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области. Я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков. Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий, — считает профессор.

Он добавил, что Украина уже потерпела поражение. Миршаймер уверен, что Киев держится лишь за счет внешних вливаний. При этом переговоры по Украине в Абу-Даби показали, что конфликт закончится именно на поле боя, заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Россия усилила удары по военным объектам Одессы из-за пиратской деятельности Вооруженных сил Украины. Он не исключил самый радикальный сценарий, при котором Украина будет отрезана от моря.

