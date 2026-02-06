Возвращенные с Украины мирные жители прибыли в Курск

Жители Курской области, которых вывезли на Украину после оккупации ВСУ Суджанского района, вернулись домой, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения.

Сегодня ночью возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск. Их сопровождали сотрудники правительства Курской области, медики. По моему поручению на месте их встречал председатель комитета региональной безопасности Олег Горячев, — написал Хинштейн.

Ранее глава региона сообщил, что вернувшихся с Украины жителей осмотрели медики. Он отметил, что им помогут оформить документы и обеспечат всем необходимым. Губернатор подчеркнул, что возвращение людей является сложной и трудоемкой задачей. Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, Министерству обороны, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, Федеральной службе безопасности, Министерству иностранных дел России и Красному Кресту за их вклад в этот процесс.

До этого Москалькова сообщила, что мирных жителей Курской области удерживали в качестве заложников. Она также выразила желание проинформировать украинскую сторону о том, как обращались с невинными гражданскими лицами в плену.