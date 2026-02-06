Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 08:00

Названы девять машин, которые покинут автомобильный рынок в 2026 году

Американский рынок лишится Acura RDX, Lexus LC и еще семи авто в 2026 году

Автомобиль Lexus LC Автомобиль Lexus LC Фото: Wang Ping/XinHua/Global Look Press
В 2026 году американский автомобильный рынок покинут как минимум девять моделей от различных производителей, передает издание Motor. Среди них как электромобили и гибриды, так и традиционные модели.

Причинами ухода стали низкий спрос, технологическое устаревание, смена стратегии брендов и серьезные технические проблемы. В число моделей, завершающих производство, входят кроссовер Acura RDX, гибридный минивэн Chrysler Pacifica Hybrid и компактный кроссовер Dodge Hornet, который не смог набрать необходимые объемы продаж за три года.

Также с конвейера снимут подключаемые гибридные версии внедорожников Jeep Grand Cherokee 4xe и Jeep Wrangler 4xe. Их уход напрямую связан с масштабными отзывными кампаниями 2025 года из-за неполадок в силовых установках.

Помимо этого, прекратит существование электромобиль Karma Revero, который уступит место новой модели в рамках ребрендинга. Спортивное купе Lexus LC уйдет из-за стабильно низких продаж.

Компания Tesla также оптимизирует свой модельный ряд. Будет прекращено производство одной из версий Model S, так как часть мощностей переориентируют на выпуск роботов Optimus, а также устаревшего кроссовера Model X.

Освободившаяся ниша на рынке будет занята новыми автомобилями, которые в большей степени соответствуют современным тенденциям. Среди них: повсеместная электрификация и эволюция потребительского спроса.

Ранее стало известно, что автоконцерн Hyundai Motor Company окончательно утратил возможность вернуть свои прежние заводы в России. Компания отказалась от своего права на обратный выкуп активов до истечения дедлайна, который наступил 31 января 2026 года. Производственные площадки в Сестрорецке и Каменке, а также бывший завод GM в Шушарах с января 2024 года принадлежат российскому холдингу «АГР».

автомобили
марки
рынки
США
