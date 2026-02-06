Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 09:15

В ГД объяснили, почему в России так долго не поднимают зарплату учителям

Депутат Нилов: повышение зарплат учителям зависит от каждого региона России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Повышение зарплат учителям — это серьезная проблема, решение которой во многом зависит от каждого региона России, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, у каждого субъекта разные возможности. Кроме того, он отметил, что на ситуацию влияют объективные факторы, например пандемия коронавируса и СВО.

Это серьезная проблема, решение которой зависит от каждого региона. А возможности у субъектов разные: бюджеты, экономика, демографическая ситуация — все отличается. И плюс объективные сдерживающие факторы: пандемия, потом СВО. Сейчас, мне кажется, подходящее время для выхода на новые качественные решения, — сказал Нилов.

Ранее правительство России совместно с работодателями и профсоюзами порекомендовало установить окладную часть заработной платы педагогов на уровне 70% от общего дохода. Отмечается, что такое решение направлено на повышение престижа и привлекательности профессии учителя. Оно также должно сократить разрыв в оплате труда и способствовать развитию кадров в сфере образования. Также для уже работающих специалистов необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам.

учителя
зарплаты
деньги
Госдума
Ярослав Нилов
Ирина Ковган
И. Ковган
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия начала поставлять рыбу в одну из стран БРИКС
Овечкин отметился новыми успехами в матче НХЛ
Актриса Железняк вышла на связь после сообщений о сильной боли в груди
В Орловской области оценили последствия ракетной атаки ВСУ
В Тамбове рассмотрят дело судьи, выносившей решения из Сочи
«Почему я с тобой живу?»: жена Урганта отчитала его за отсутствие денег
Оренбургские власти выплатят защитившим детсад педагогам по 500 тыс. рублей
В ГД объяснили, почему в России так долго не поднимают зарплату учителям
Федерация тенниса России объявила дату похорон Камельзона
Появились тайные претенденты на миллиарды модельера Лагерфельда
Стилист раскрыл неожиданный фактор, влияющий на самооценку
В Белгороде сообщили о последствиях атаки ВСУ американскими ракетами
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Киберпонедельник»
Брянская область попала под удар БПЛА и HIMARS
Возвращенные с Украины мирные жители прибыли в Курск
Игроки «Тампы» и «Флориды» схлестнулись в массовой драке из-за Кучерова
«План второго вторжения»: почему Вьетнам до сих пор видит в США угрозу
Президент РАН назвал причину аномальной погоды в Москве этой зимой
Молодой россиянин открыл огонь по людям из окна жилого дома
Трамп захотел назвать вокзал и аэропорт в свою честь
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.