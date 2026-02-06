В ГД объяснили, почему в России так долго не поднимают зарплату учителям

В ГД объяснили, почему в России так долго не поднимают зарплату учителям Депутат Нилов: повышение зарплат учителям зависит от каждого региона России

Повышение зарплат учителям — это серьезная проблема, решение которой во многом зависит от каждого региона России, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, у каждого субъекта разные возможности. Кроме того, он отметил, что на ситуацию влияют объективные факторы, например пандемия коронавируса и СВО.

Это серьезная проблема, решение которой зависит от каждого региона. А возможности у субъектов разные: бюджеты, экономика, демографическая ситуация — все отличается. И плюс объективные сдерживающие факторы: пандемия, потом СВО. Сейчас, мне кажется, подходящее время для выхода на новые качественные решения, — сказал Нилов.

Ранее правительство России совместно с работодателями и профсоюзами порекомендовало установить окладную часть заработной платы педагогов на уровне 70% от общего дохода. Отмечается, что такое решение направлено на повышение престижа и привлекательности профессии учителя. Оно также должно сократить разрыв в оплате труда и способствовать развитию кадров в сфере образования. Также для уже работающих специалистов необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам.