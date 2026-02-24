Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 19:31

Благодаря этому рецепту полюбила грудку — теперь не нужно давиться сухим мясом: фрикасе из курицы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Благодаря этому рецепту полюбила грудку — теперь не приходится давиться сухим мясом! Фрикасе из курицы с грибами удивит вас своей нежностью и изысканным сливочным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки (около 500 г), 300 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 200 мл сливок (20%), 100 мл бульона или воды, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. сливочного масла, соль, белый перец, мускатный орех, пучок петрушки.

Рецепт: куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите и поперчите. Грибы нарежьте пластинками, лук мелко порубите. В сковороде растопите половину масла и обжарьте курицу до легкого золотистого цвета, затем переложите в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости. Верните курицу в сковороду, посыпьте мукой, перемешайте и прогрейте минуту. Влейте воду, затем добавьте сливки, щепотку мускатного ореха. Тушите на медленном огне под крышкой 15-20 минут. В конце добавьте оставшееся масло и мелко рубленую петрушку. Подавайте с рисом, пастой или картофельным пюре.

Ранее стало известно, как приготовить «Шляпки в сметане»: сытное горячее из грибов.

Проверено редакцией
Читайте также
Легкие постные вареники: картофельная начинка без греха
Семья и жизнь
Легкие постные вареники: картофельная начинка без греха
Постный шедевр за 15 минут: такие роллы вы еще точно не пробовали
Семья и жизнь
Постный шедевр за 15 минут: такие роллы вы еще точно не пробовали
Этот рецепт курицы спас меня после тяжелого дня: запекаю в сливочно-чесночном соусе — нежно, сочно, а главное — быстро
Общество
Этот рецепт курицы спас меня после тяжелого дня: запекаю в сливочно-чесночном соусе — нежно, сочно, а главное — быстро
Как запечь куриное филе в духовке, чтобы было сочным: 9 лучших рецептов
Семья и жизнь
Как запечь куриное филе в духовке, чтобы было сочным: 9 лучших рецептов
Кинула картошку в пакет, добавила масло и прованские травы, потрясла и в духовку: готова закуска на компанию — не сравнится с фастфудом
Общество
Кинула картошку в пакет, добавила масло и прованские травы, потрясла и в духовку: готова закуска на компанию — не сравнится с фастфудом
рецепты
курица
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
Благодаря этому рецепту полюбила грудку — теперь не нужно давиться сухим мясом: фрикасе из курицы Благодаря этому рецепту полюбила грудку — теперь не приходится давиться сухим мясом! Фрикасе из курицы с грибами удивит вас своей нежностью и изысканным сливочным вкусом.
2 куриные грудки (около 500 г)
300 г свежих шампиньонов
1 луковица
200 мл сливок (20%)
100 мл бульона или воды
1 ст. л. муки
2 ст. л. сливочного масла
соль, белый перец
мускатный орех
пучок петрушки
>
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите и поперчите. Грибы нарежьте пластинками, лук мелко порубите.
В сковороде растопите половину масла и обжарьте курицу до легкого золотистого цвета, затем переложите в тарелку.
В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости. Верните курицу в сковороду, посыпьте мукой, перемешайте и прогрейте минуту.
Влейте воду, затем добавьте сливки, щепотку мускатного ореха. Тушите на медленном огне под крышкой 15-20 минут.
В конце добавьте оставшееся масло и мелко рубленую петрушку. Подавайте с рисом, пастой или картофельным пюре.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Opel отзовет тысячи машин из-за смертельно опасных подушек
В Минфине оценили состояние крупнейшего застройщика
Проживающие в Грузии россияне задумались о переезде
Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России
Поддержка Долиной, срок на Украине, помощь СВО: как живет Денис Майданов
«Что вкладывает в членство?»: Захарова осадила фон дер Ляйен из-за Украины
Стало известно, как на воробьев действует жизнь в городе
Политолог раскрыл, чем закончится «война» Украины с Венгрией и Словакией
Герой России объяснил, почему расширение «ядерного клуба» недопустимо
Эндокринолог озвучила новую причину хронического запора
На границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения
В Китае обратили внимание, чем грозят слова Стубба о ядерных объектах РФ
Нововведения в РФ с 1 марта, ЕС обезумел, претензии Зеленского: что дальше
Военэксперт объяснил, почему Запад хочет передать Украине ядерное оружие
Канада выделит Украине 17 млрд рублей и поставит 400 бронеавтомобилей
На Украине певицу Чичерину приговорили к 12 годам колонии
Собака вернулась домой без девятилетней хозяйки, которую не могут найти
Лондону объяснили, кого он подставил новыми антироссийскими санкциями
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие
Подозреваемый в связях с Эпштейном политик пытался совершить суицид
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.