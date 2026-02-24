Благодаря этому рецепту полюбила грудку — теперь не нужно давиться сухим мясом: фрикасе из курицы

Благодаря этому рецепту полюбила грудку — теперь не приходится давиться сухим мясом! Фрикасе из курицы с грибами удивит вас своей нежностью и изысканным сливочным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки (около 500 г), 300 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 200 мл сливок (20%), 100 мл бульона или воды, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. сливочного масла, соль, белый перец, мускатный орех, пучок петрушки.

Рецепт: куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите и поперчите. Грибы нарежьте пластинками, лук мелко порубите. В сковороде растопите половину масла и обжарьте курицу до легкого золотистого цвета, затем переложите в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости. Верните курицу в сковороду, посыпьте мукой, перемешайте и прогрейте минуту. Влейте воду, затем добавьте сливки, щепотку мускатного ореха. Тушите на медленном огне под крышкой 15-20 минут. В конце добавьте оставшееся масло и мелко рубленую петрушку. Подавайте с рисом, пастой или картофельным пюре.

