Куриный паприкаш — ароматный ужин на одной сковороде: по-домашнему вкусное горячее

Готовим ароматный ужин на одной сковороде — куриный паприкаш. Это по-домашнему вкусное горячее, которое покоряет своим насыщенным, сливочно-томатным вкусом с яркой нотой сладкой паприки.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе или бедер, 2 крупные луковицы, 2 сладких перца, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. сладкой паприки, 400 мл куриного бульона или воды, 200 г сметаны, 2 ст. л. муки, соль, перец.

Рецепт: лук нарежьте полукольцами, перец — соломкой, чеснок измельчите. Курицу нарежьте кусочками. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистости, добавьте перец и чеснок, жарьте 5 минут. Выложите курицу, обжаривайте до румяной корочки со всех сторон. Убавьте огонь, добавьте паприку, быстро перемешайте. Влейте бульон, посолите, поперчите. Тушите под крышкой 20-25 минут до готовности курицы. В миске смешайте сметану с мукой до однородности, затем добавьте несколько ложек горячего соуса из сковороды, перемешайте и вылейте смесь обратно в сковороду. Прогрейте, помешивая, до загустения, не доводя до кипения.

Ранее стало известно, как приготовить минтай под соусом тартар: рыбу не узнать.