Больше не жарю минтай с луком, готовлю под соусом тартар: рыбу не узнать — обалденное горячее

Больше не жарю минтай с луком, готовлю под соусом тартар: рыбу не узнать — обалденное горячее

Больше не жарю минтай с луком и морковью, готовлю под соусом тартар — рыбу не узнать! Вкус получается ярким: нежная, тающая во рту текстура рыбы контрастирует с пикантным, кисло-соленым соусом с хрустящими огурцами. Обалденное горячее!

Для приготовления вам понадобится: 4 филе минтая или трески, соль, перец. Для соуса: 2 отварных яичных желтка, 2 соленых огурца, 1 ч. л. дижонской горчицы, 100 мл растительного масла, сок половины лимона, зелень укропа. Для запекания: 100 мл бульона или воды.

Для начала приготовьте соус: желтки разомните вилкой. Мелко порубите огурцы и укроп. Соедините желтки, горчицу, овощи, зелень, медленно влейте масло, помешивая, добавьте лимонный сок. Филе посолите, поперчите. Половиной соуса смажьте дно формы для запекания, выложите рыбу, сверху распределите еще часть соуса. Влейте бульон или воду. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут. Подавайте, поливая свежим соусом.

Ранее стало известно, как приготовить минтай в молоке: выливаю пол-литра прямо на жареную рыбу — получается нежнейшее горячее.