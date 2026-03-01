Заливаю курицу кефиром, и она дает обалденный аромат при запекании: голени и бедра готовлю только так

Заливаю курицу кефиром, и она дает обалденный аромат при запекании! Голени и бедра готовлю только так. Кисломолочный продукт творит настоящую магию: он мягко размягчает волокна мяса и раскрывает специи.

Для приготовления понадобится: 6-8 куриных голеней или бедер, 500 мл кефира, 4-5 зубчиков чеснока, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. сушеного чеснока, 0,5 ч. л. сушеного укропа.

Рецепт: в миске смешайте кефир, выдавленный свежий чеснок и все сухие специи с солью. Опустите в маринад куриные голени, убедитесь, что они полностью покрыты жидкостью. Накройте миску пленкой и уберите в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на ночь. Чем дольше маринуется курица, тем насыщеннее будет результат. На следующий день достаньте курицу из маринада, выложите голени на противень, застеленный пергаментом или фольгой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 35-40 минут до золотистой хрустящей корочки. Подавайте с любым гарниром — это блюдо станет вашим коронным!

