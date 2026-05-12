12 мая 2026 в 12:30

Никакой возни и раскатки — только слоенка и творожная заливка. Ватрушка «Королевская» к чаю готова

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт быстрой ватрушки для тех, кто любит нежную творожную выпечку, но не хочет возиться с дрожжевым тестом и долгим замесом. Никакой раскатки — просто смешал творог с яйцом, выложил на слоеное тесто и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный творожный слой с нежнейшей, воздушной текстурой, напоминающий суфле или мусс, и тонкая, хрустящая корочка из слоеного теста снизу. Творога здесь так много, что он буквально тает во рту, а ваниль и цедра лимона добавляют уютный аромат. Такая ватрушка намного нежнее и интереснее классической, при этом готовится из минимального количества продуктов.

Идеальна для завтрака с чашкой кофе, полдника или десерта к чаю. Готовится просто, а выглядит как королевское угощение. Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9% жирности, не сухого), 1 лист готового слоеного теста (бездрожжевого), 2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. ложка ванильного сахара, щепотка соли. По желанию — цедра лимона или изюм. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запекания (диаметром 20–22 см) смажьте маслом.

Тесто раскатайте по размеру формы с небольшими бортиками. В миске смешайте творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Взбейте блендером до однородной кремовой массы (если любите гладкую текстуру). По желанию добавьте тертую цедру лимона. Выложите творожную массу на тесто, разровняйте. Выпекайте 35–40 минут до золотистого верха. Творожная начинка поднимется, станет пышной и румяной. Готовой ватрушке дайте полностью остыть в форме (творожное суфле станет плотнее). Подавайте с чаем.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
