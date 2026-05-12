12 мая 2026 в 13:26

В Госдуме ответили, как мошенники обходят двухфакторную защиту

Депутат Немкин: мошенники обходят двухфакторную защиту с помощью файлов

Мошенники научились обходить двухфакторную защиту с помощью «полезных» файлов, рассказал LIFE.ru член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Он отметил, что такой контент маскируют под электронные книги, приложения, антивирусы или инструкции.

Такие рассылки активно распространяются через социальные сети и мессенджеры, зачастую от имени знакомых или скомпрометированных аккаунтов, что значительно повышает уровень доверия к ним, — рассказал Немкин.

Депутат подчеркнул, что с помощью такого вредоносного ПО аферисты могут получить любую информацию с устройства. Он посоветовал не устанавливать приложения из непроверенных источников и регулярно обновлять систему безопасности устройства.

Ранее сенатор Артем Шейкин рассказал, что мошенники начали активно использовать фальшивые формы проверки Captcha для кражи персональных данных. Вместо стандартного ввода текста пользователю предлагается открыть дополнительное окно, которое фактически подтверждает запуск вредоносной программы на устройстве.

