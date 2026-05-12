Известный российский рэпер поплатился за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в песнях, передает РИА Новости. Артиста признали виновным по части 3 статьи 6.13 КоАП (распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах). Сам рэпер не присутствовал на суде, вместо него пришла его адвокат.

Признать виновным <…> и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 70 тыс. рублей, — огласил решение судья.

Из материалов дела следует, что поводом для разбирательства стали композиции «Никотин» и «Бардак», выложенные в Сети. Защита настаивала на прекращении производства либо смягчении наказания, так как артист уже удалил спорные треки с цифровых площадок и переписал их тексты. Адвокат уверяла, что в действиях Ганвеста нет состава правонарушения.

Ранее сообщалось, что более 40% треков в российских стриминговых сервисах нуждаются в правках после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков. Эксперты изучили более 840 песен разных жанров, выпущенных до 1 марта 2026 года. Наиболее уязвимым с юридической точки зрения оказался хип-хоп: изменения могут затронуть около половины треков, а в отдельных каталогах показатель достигает 80%.