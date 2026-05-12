Смешиваю за 5 минут, пеку за 12: творожные булочки с сыром — к завтраку, супу и на перекус

Эти булочки выручают в те моменты, когда хочется чего-то домашнего и вкусного, но без долгой возни с тестом. Никаких дрожжей, расстойки и сложных этапов — все смешивается в одной миске буквально за несколько минут. А пока закипает чайник, булочки уже начинают румяниться в духовке.

Получаются они мягкими внутри, с аппетитной сырной корочкой и легким творожным вкусом. Хорошо идут и к супу, и вместо хлеба, и просто на перекус. Особенно вкусно есть их теплыми — когда сыр еще слегка тянется.

Ингредиенты

Творог — 180 г, яйцо — 1 шт., легкий сыр — 60 г, зелень — по желанию, соль — по вкусу, мука — 80 г, разрыхлитель — 1/2 ч. л., кунжут или семечки — для посыпки.

Приготовление

Творог нужно размять вилкой, добавить яйцо, натертый сыр, соль и при желании немного зелени. Затем всыпать муку с разрыхлителем и быстро замесить мягкое тесто. Долго вымешивать не нужно — достаточно, чтобы масса стала однородной.

Руки слегка смазать маслом или намочить водой и сформировать небольшие булочки. Выложить их на противень, сверху посыпать кунжутом или семечками.

Выпекать примерно 12–15 минут при 180–190 градусах до румяной корочки. Снаружи булочки становятся слегка хрустящими, а внутри остаются мягкими и нежными.

Личный опыт

Такие булочки особенно удобно готовить утром, когда совсем нет времени на сложную выпечку. А еще они отлично подходят для тех случаев, когда дома закончился хлеб, а хочется чего-то теплого и домашнего к супу или салату.

Ольга Шмырева
