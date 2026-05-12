Греческий салат по-новому: с запеченным перцем и взбитой сырной заправкой — вкус стал в разы интереснее

Этот вариант греческого салата получается совсем другим — более нежным, насыщенным и даже немного ресторанным. Вместо обычных сырых перцев здесь используются запеченные: сладкие, ароматные, с легкой дымной ноткой. А сыр превращается не в привычные кубики, а во вкусную кремовую заправку.

В итоге салат получается одновременно свежим и очень насыщенным по вкусу. Овощи остаются хрустящими, а воздушный сырный крем красиво обволакивает каждый кусочек. Такой вариант спокойно можно подавать даже на праздничный стол.

Ингредиенты

Помидоры — 2–3 шт., огурцы — 2 шт., сладкий перец — 2 шт., красный лук — 1/2 шт., маслины — горсть, фета или брынза — 150 г, греческий йогурт или сметана — 2 ст. л., оливковое масло — 2–3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, лимонный сок — 1 ч. л., орегано — по вкусу, соль и черный перец.

Как готовить

Перцы нужно запечь до мягкости и легких подпалин — в духовке или под грилем. Затем переложить в пакет или миску под крышку на несколько минут, после чего снять кожицу. Мякоть нарезать крупными полосками.

Для заправки фету взбить блендером с йогуртом, чесноком, ложкой оливкового масла и лимонным соком. Масса должна получиться гладкой, кремовой и слегка воздушной.

Помидоры, огурцы и красный лук нарезать крупно, добавить маслины и запеченный перец. Сверху выложить сырную заправку, посыпать орегано и сбрызнуть оливковым маслом.

Личный опыт

Мне особенно нравится, что салат остается узнаваемым, но вкус у него уже совершенно другой — более мягкий и глубокий. А запеченный перец с кремовой фетой вообще дают то самое сочетание, из-за которого хочется готовить его снова.

салаты
овощи
простой рецепт
помидоры
Ольга Шмырева
