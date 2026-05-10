Хрустящие огурцы с остринкой, чесноком и кунжутом — салат «по-китайски» готов за 10 минут и улетает быстрее мяса

Это гениально простой рецепт пикантной закуски для тех, кто любит необычные вкусы, но не хочет возиться со сложными маринадами. Никакой долгой выдержки — просто раздавил огурцы, смешал со специями и готово.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, сочные кусочки огурцов с надломами, которые впитывают в себя пряный соус из соевого соуса, чеснока, уксуса и острого перца. Огурцы не режутся ножом, а бьются — так они лучше пропитываются и сохраняют текстуру. Вкус — кисло-острый, с чесночной ноткой и легкой сладостью, идеально балансирует и бодрит.

Этот салат сметают первым за любым застольем, он идеально подходит к жареному мясу, рису или просто как закуска к крепким напиткам. Готовится из доступных продуктов за 10 минут, а впечатление оставляет на весь вечер.

Для приготовления вам понадобится: 4-5 средних огурцов, 3 зубчика чеснока, 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложка рисового уксуса (или яблочного), 1 ч. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соли, 1 ч. ложка кунжутного масла, красный острый перец по вкусу, кунжут для посыпки. Огурцы вымойте, обсушите. Удалите кончики. Положите огурец на разделочную доску и ударьте по нему плоскостью ножа или скалкой, чтобы он треснул и дал надломы. Затем разломите на крупные куски руками. Чеснок мелко порубите. В миске смешайте соевый соус, уксус, сахар, соль, кунжутное масло и острый перец. Добавьте огурцы и чеснок, перемешайте. Дайте настояться 5-10 минут. Посыпьте кунжутом. Подавайте сразу.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
