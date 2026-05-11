Никакой муки, манки и творога: мну банан и смешиваю с йогуртом — выпекаю и подаю запеканку

Запеканка без муки, манки и творога — это простой, полезный и невероятно вкусный десерт из греческого йогурта, банана и овсяных хлопьев.

Нежная, влажная текстура напоминает пудинг, а банан придает естественную сладость. Добавить яркого вкуса запеканке можно, украсив ее сверху шоколадом или ягодами.

Для приготовления понадобится: 300 г греческого йогурта, 2 яйца, 1 спелый банан, 100 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 50 г ягод или шоколада (по желанию).

Рецепт: банан разомните вилкой в пюре. В миске смешайте йогурт, яйца, банановое пюре и овсяные хлопья. Тщательно перемешайте. Форму для запекания застелите пергаментом или смажьте маслом. Вылейте смесь, разровняйте. Сверху выложите ягоды или кусочки шоколада.

Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–30 минут в зависимости от размера формы до золотистого цвета. Подавайте теплой или холодной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить такую запеканку и была удивлена вкусом — это оказался идеальный завтрак и лакомство к чаю. Сахара в составе нет, но сладко! Единственное, как показала практика, лучше готовить в небольших мисках, так все пропекается идеально.

