11 мая 2026 в 14:30

Горячий «пирог» без теста за 30 минут: сыр, курица и чесночные гренки — идеальный ужин из мультиварки

Фото: D-NEWS.ru
Главный секрет этого блюда — хрустящая «корочка» из чесночных гренок, которая заменяет тесто. Она впитывает сок от курицы и томатов, но остается хрустящей снизу.

Что понадобится

Куриное филе — 400 г, батон (или белый хлеб) — 200 г, сыр (твердый) — 150 г, сыр (моцарелла для подачи) — 100 г, маслины без косточек — 50 г, томаты вяленые — 50 г, чеснок — 3 зубчика, тимьян (свежий или сухой) — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — 0,5 ч. л., смесь перцев — по вкусу.

Как готовлю

Куриное филе нарезаю небольшими кусочками, солю и перчу. Быстро обжариваю на сковороде с каплей масла до легкой золотистости — важно не пересушить, чтобы мясо осталось сочным.

Батон нарезаю кубиками 1х1 см, подсушиваю на сухой сковороде или в духовке, затем смешиваю с мелкорубленым чесноком и сбрызгиваю растительным маслом. Твердый сыр натираю на крупной терке. Вяленые томаты, тимьян и оставшийся чеснок измельчаю блендером в пасту.

Дно и бока чаши мультиварки смазываю маслом и выстилаю пергаментом. Первым слоем плотно выкладываю чесночные гренки, формируя «корзину». На них распределяю томатную пасту с тимьяном. Сверху посыпаю половиной тертого сыра. Затем выкладываю кусочки куриного филе и маслины. Все засыпаю оставшимся сыром.

Готовлю в режиме «Выпечка» 30 минут. После сигнала даю запеканке немного остыть в чаше, затем аккуратно вынимаю с помощью пароварки. При подаче украшаю кусочками моцареллы, вялеными томатами и свежей зеленью.

Дмитрий Демичев
