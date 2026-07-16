3 способа приготовить салат из кабачков без термической обработки

Когда кабачки появляются на прилавках и грядках, руки сами тянутся к сковороде. Но есть способ взглянуть на этот овощ иначе — не подвергая его термической обработке. В сыром виде кабачок раскрывается совершенно по-другому: он хрустит, как губка впитывает соусы и играет роль идеального фона для ярких заправок. Главное — выбрать правильные плоды: молодые, с тонкой кожицей и еще не сформировавшимися семенами.

Салат из кабачков с кунжутом и цитрусовым соусом

Блюдо получается легким, с восточным настроением, отлично подходит к рыбе или курице. Ингредиенты: 2 молодых кабачка, 1 болгарский перец (лучше красный), 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка кунжутного масла, столько же соевого соуса, сок одного лайма, 1 чайная ложка сахара, 1 столовая ложка поджаренных семян кунжута, 40 г кинзы, а также соль и молотый перец по вкусу.

Кабачки промывают, обсушивают и шинкуют тончайшей соломкой — для этого удобно использовать овощечистку или терку для корейской моркови. Перец нарезают такой же длинной соломкой. Чеснок натирают на мелкой терке. В отдельной миске соединяют кунжутное масло, соевый соус, сок лайма, сахар, чеснок, соль и перец. Заправку тщательно взбивают вилкой до однородности. Овощи поливают соусом, добавляют кунжут и измельченную кинзу, аккуратно перемешивают. Оставляют на 5 минут для легкого маринования.

Калорийность на 100 г — 65 ккал.

Совет: чтобы кабачки остались хрустящими, не держите их в заправке дольше 10 минут. Кинзу можно заменить мятой — вкус станет более освежающим.

Салат из кабачков с нутом и зеленью: сытный и полезный Фото: Shutterstock/FOTODOM

Салат из кабачков с нутом и зеленью: сытный и полезный

Этот салат превращается в полноценное блюдо благодаря нуту — источнику белка и клетчатки. Кабачок и огурец добавляют свежесть, а заправка с кумином придает восточный акцент. Ингредиенты: 1 молодой кабачок, 1 банка консервированного нута (400 г), 1 свежий огурец, 40 г кинзы и 40 г петрушки, 40 г зеленого лука, 2 дольки чеснока, сок одного лимона, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка молотого кумина, соль и перец по вкусу.

Кабачок и огурец нарезают мелкими кубиками. Нут промывают под проточной водой, дают стечь. Зелень мелко рубят. Чеснок пропускают через пресс. В большой тарелке соединяют кабачок, огурец, нут и зелень. В отдельной емкости смешивают масло, лимонный сок, кумин, чеснок, соль и перец. Заправляют салат, перемешивают.

Калорийность на 100 г — 140 ккал.

Совет: вместо консервированного нута можно использовать отварной, но его нужно замочить на ночь и варить до готовности. Для остроты добавьте щепотку кайенского перца.

Салат из маринованных кабачков с чесноком и оливковым маслом

Этот рецепт — находка для тех, кто ценит скорость и простоту. Тонкие ломтики кабачка маринуются в масляно-уксусной смеси с чесноком, превращаясь в хрустящую, ароматную закуску всего за полчаса. Возьмите 2 молодых кабачка, 3 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 3 дольки чеснока, соль и черный перец по вкусу.

Салаты из сырых кабачков: 3 рецепта для легкого летнего стола Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабачки моют, обсушивают и нарезают максимально тонко — лучше всего с помощью овощечистки, чтобы получились длинные ленты. Чеснок превращают в пасту прессом. В миске соединяют масло, уксус, чесночную пасту, соль и перец, взбивают до эмульсии. Добавляют кабачковые ленты, аккуратно перемешивают руками. Оставляют при комнатной температуре на 30–40 минут, периодически помешивая. За это время кабачки становятся полупрозрачными, впитывая заправку. Перед подачей посыпают рубленой зеленью.

Калорийность на 100 г — 58 ккал.

Совет: выбирайте только самые молодые кабачки с нежной кожицей. Не передерживайте их в маринаде дольше часа, иначе они потеряют упругость. Для пикантности добавьте в заправку щепотку сушеного орегано или тимьяна.

Несколько общих советов для салатов из кабачков

Сырые кабачки для салатов должны быть только молодыми. Резать их следует очень тонко — так они быстрее впитывают заправку. Соль лучше добавлять в конце, чтобы кабачки не выделяли слишком много сока. Заправки с кислотой (лимон, уксус) подходят лучше всего, они «скрепляют» вкус. Подавайте такие салаты слегка охлажденными, но не прямо из холодильника.

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