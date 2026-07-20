Торт в банке без духовки — всего 30 минут, и на столе шоколадное чудо с вареной сгущенкой и орехами

Торт в банке без духовки — всего 30 минут, и на столе шоколадное чудо с вареной сгущенкой и орехами

Беру шоколадное печенье, жирные сливки и вареную сгущенку и за 30 минут собираю нарядный десерт без духовки. Получается нежный, с насыщенным вкусом какао, хрустящими орешками и кремовой текстурой настоящий торт в стакане.

Ингредиенты

Печенье шоколадное — 200 г, сливки 35% — 250 мл, сыр творожный — 200 г, сахарная пудра — 50 г, какао-порошок — 25 г, молоко сгущенное вареное — 200 г, миндаль сырой — 100 г, шоколад — 50 г.

Как готовлю

Сначала измельчаю шоколадное печенье в блендере до состояния средне-мелкой крошки, чтобы бисквитная основа была рассыпчатой. Тем временем обжариваю миндаль на сухой сковороде до румяности и приятного аромата, остужаю и рублю ножом на средние кусочки. Теперь надо взбить холодные сливки с творожным сыром и сахарной пудрой до пышности, а затем добавить просеянный какао и перемешать до однородного крема. В стаканы или банки выкладываю слоями: печенье, вареная сгущенка, крем, орехи — и повторяю, пока не заполню до верха. Сверху украшаю тертым шоколадом и отправляю десерт в холодильник хотя бы на 30 минут, чтобы он стабилизировался и стал еще нежнее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Вместо возни с духовкой я просто накрошил печенье, взбил жирные сливки с вареной сгущенкой — и через полчаса у меня на столе стоял элегантный десерт в стакане. Текстура получилась нереально нежной: хруст орехов идеально контрастирует с шелковым кремом. Мой совет: подавайте охлажденным, так вкус какао раскрывается ярче.