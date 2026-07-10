Никакого жира и брызг: через 30 минут подаю кабачковую запеканку «Яичную» — идеальное сочетание, которое не перебивает вкус кабачков

Когда кабачков становится особенно много, совсем не хочется каждый раз жарить их на сковороде. Эта запеканка готовится без лишнего масла, а благодаря нежной яично-сметанной заливке овощи остаются сочными, сохраняя свой натуральный вкус. Получается легкое летнее блюдо, которое одинаково хорошо подходит и на обед, и на ужин.

Особенность рецепта в том, что заливка лишь подчеркивает вкус молодых кабачков, а не перебивает его. Небольшое количество сыра образует аппетитную румяную корочку, а чеснок и свежий укроп делают аромат еще ярче.

Для приготовления понадобится: кабачки — 2 шт., яйца — 4 шт., сметана 20% — 150 г, мука — 1 ст. л., чеснок — зубчик, укроп — небольшой пучок, твердый сыр — 50 г (по желанию), соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — для смазывания формы.

Форму для запекания слегка смажьте маслом. Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 7-8 мм и уложите внахлест. Для заливки взбейте яйца с мукой, добавьте сметану, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и черный перец. Перемешайте до однородности и равномерно залейте кабачки.

При желании посыпьте сверху небольшим количеством тертого сыра. Выпекайте при 180 °C около 30 минут, пока заливка полностью не схватится, а сверху не появится золотистая корочка. Перед подачей дайте запеканке постоять 5–10 минут и украсьте свежей зеленью.

Личный опыт: для этой запеканки лучше всего подходят молодые кабачки с тонкой кожицей — их не нужно очищать и удалять семена. Если кабачки очень сочные, после нарезки слегка посолите их и оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Так запеканка получится плотнее, а вкус останется насыщенным и по-летнему свежим.